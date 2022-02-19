В Госдуме заявили, что единороссы и волонтеры оказывают помощь беженцам из ДНР и ЛНР

"Россия оказывает всю необходимую помощь. На месте развернут оперативный штаб. Наш ресурсный центр добровольчества координирует 250 волонтеров", - отметил Метелев. По его словам, в задачи волонтеров сегодня входит фасовка продуктов и товаров, а также сопровождение детей в места расселения и помощь в организации.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия оказывает всю необходимую помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, партия "Единая Россия" активно принимает участие в работе совместно с благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Об этом сообщил в субботу глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале.

"Вместе с фондом "Русь" формируем резервы от доноров, производителей продуктов и предметов первой необходимости. Прорабатываем возможность выдачи продовольственных карт с "Магнитом" и другими торговыми сетями. Важно наладить систему постоянной помощи, которая будет работать ближайшие месяцы или дольше, пока есть потребность", - подчеркнул Метелев.

По словам Метелева, на базе волонтерского центра Донского государственного технического университета открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. В рамках акции "МыВместе" в штабе работают также "Российский красный крест", ОНФ и Молодежка, Всероссийский студенческий корпус спасателей, "Единая Россия" и МГЕР.

"Ужасные события. Людям приходятся бежать из своих домов. Но всем, кто приедет в Россию, будет оказана максимальная помощь. Своих не бросаем", - добавил Метелев.

В пятницу секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Среди них - врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.

Ситуация с беженцами

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых

действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.