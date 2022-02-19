Посольство России: кампания против РФ оказала негативное влияние на сознание в Испании

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Срежиссированная медиакампания против России, проводившаяся в последнее время, оказала негативное влияние на общественное сознание в Испании. Об этом говорится в публикации, размещенной в субботу на странице посольства РФ в Мадриде в Facebook.

В пятницу Королевский институт Элькано представил опрос, согласно которому жители Испании стали чаще воспринимать Россию как одну из главных "внешних угроз" на фоне ситуации вокруг Украины. "С сожалением отмечаем, что срежиссированная антироссийская медиакампания последних месяцев оказала негативное влияние на общественное сознание в Испании, - отметили в диппредставительстве РФ. - Видимо, это и являлось ее основной целью. Можем предположить, что подобная ситуация сложилась не только в Испании, но и во многих других западных странах".

"В этом контексте хотели бы обратить внимание на результаты исследований "Репутация Испании в мире", проведенных тем же институтом Элькано в 2014-2018 годах, которые показали, что Испанию как страну наиболее позитивно в мире воспринимают именно в России, - напомнили в посольстве. - Это свидетельствует о том, что граждане нашей страны выше, чем кто-либо другой на планете, ценят в испанцах "расположение духа, образ жизни, окружающую среду, возможности отдыха и развлечений", а также "уровень технологий и инноваций, признание торговых марок, образовательную систему".

"Однако сегодня мы вынуждены с горечью наблюдать результаты вредоносной работы, которая была проведена в Испании заинтересованными кругами, пытающимися вопреки объективным данным превратить Россию из друга Испании в ее врага, заставить испанцев поверить в пресловутую "российскую угрозу", - отметили в посольстве. - На наш взгляд, это не отражает реальное отношение испанского народа к России". "Дипломаты посольства и российские соотечественники, проживающие в Испании, отчетливо чувствуют здесь симпатию по отношению к себе, - уточнили в диппредставительстве. - Россияне отвечают им взаимной симпатией".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.