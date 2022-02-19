Слуцкий предложил ЕС защитить права жителей Донбасса вместо рассуждений о будущем России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассуждает о "темном прошлом" России на фоне того, как в страну направляются беженцы из обстреливаемых Украиной ДНР и ЛНР, Евросоюзу следует обратить внимание на защиту их прав. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя выступление главы ЕК на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором она обвинила РФ в попытке подорвать европейскую архитектуру безопасности и "произрастающем из темного прошлого опасном мышлении", Слуцкий констатировал, что она "превзошла президента США [Джо Байдена] в попытках создать альтернативную реальность".

"По последним данным, около 36 тысяч человек уже прибыли в Ростовскую область из ДНР и ЛНР. Вопрос к главе Еврокомиссии - от чего бегут эти люди? От свободной и демократичной Украины в Россию с ее "темным прошлым"? Они бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано "детям Донбасса", - указал депутат. "Именно на соблюдение их прав, главное из которых - право на жизнь, стоит обратить свой взор Евросоюзу, а не заниматься сомнительными предсказаниями", - добавил он.

Слуцкий убежден, что "реальную угрозу для архитектуры безопасности континента представляет практика инспирированных извне цветных революций, майданов с последующим накачиванием Западом оружием своих подопечных с тем, чтобы они уничтожали несогласных с "демократизаторами". "Эта цивилизаторская политика из раза в раз приводит к гуманитарным катастрофам, а разбираться с последствиями все время приходится России и ее союзникам, которых коллективный Запад лишь обвиняет во всех грехах", - продолжил он.

"Военная авантюра Киева не обернется ничем хорошим, это можно сказать абсолютно точно и без "гадалок". У Украины один путь - выполнение Минских соглашений, иного решения для этого конфликта быть не может!" - заключил парламентарий.