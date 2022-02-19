Церемония памяти генерала Черняховского прошла в Польше на месте снесенного памятника

ВАРШАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Память советского генерала Ивана Черняховского (1906-1945) почтили в субботу в польском городе Пененжно. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Участники памятного мероприятия возложили цветы на месте, где выдающийся советский военачальник получил смертельное ранение и где ранее находился поставленный в его честь памятник, который в сентябре 2015 года был противоправно снесен по решению польских властей, а также на участке городского кладбища, где похоронены воины Красной армии, погибшие в боях за освобождение города.

По словам Андреева, в церемонии возложения цветов, приуроченной к 77-й годовщине со дня гибели военачальника, приняли участие представители российского дипломатического корпуса, российские соотечественники, представители польских общественных и ветеранских организаций. "Мы верны традициям, которые у нас здесь сложились", - подчеркнул он.

По словам посла, согласно данным последней инвентаризации памятников Красной армии в Польше, которая проводилась в позапрошлом году и начале прошлого года, из 561 памятника из перечня за 1997 год в своем нетронутом виде на месте и с соответствующими надписями оставалось 112. "За прошедший год нам поступали единичные сведения о сносах. Очередную инвентаризацию, очередную проверку мы будем проводить в конце этого года и в следующем году", - информировал Андреев.

Как указал посол, пик кампании по сносу памятников Красной армии в Польше прошел. "Теперь такие случаи происходят значительно реже, чем это было в прошлом, но к сожалению, принципиальный подход польских властей к теме наших мемориалов в Польше остается без изменений, как и к вопросам истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, к роли Красной армии и так называемой теории двух оккупаций. Так что, в подходах к нашей общей истории у нас с польской стороной остаются фундаментальные расхождения", - резюмировал Андреев.

Иван Черняховский в 1943 году был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944 году в возрасте 37 лет он стал самым молодым генералом армии. Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, которые под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. 18 февраля 1945 года он был тяжело ранен на окраине города Мельзак (ныне - Пененжно) в Восточной Пруссии и в тот же день умер.