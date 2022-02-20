Дипломат заявил, что РФ не верит разведки Запада о численности войск близ Украины

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не верит заявлениям разведки Великобритании и США о концентрации российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу Sky News.

"Мы не доверяем британской и американской разведке, они подводили нас столько раз, достаточно вспомнить историю с оружием массового уничтожения в Ираке, но в любом случае это наша территория, они (войска - прим. ТАСС) не размещены непосредственно на границе", - сказал дипломат в ответ на вопрос, что делают 150 тыс. российских военных у границы с Украиной. Полянский обратил внимание на то, что ранее разведка говорила о 100 тыс., потом - о 130 тыс. Он задался вопросом, какая цифра верная.

Зампостпреда обратил внимание на концентрацию войск Украины на востоке страны. "У Украины есть 120 тыс. военных на линии разграничения в Донбассе, и они начали вчера подвергать обстрелу Донбасс, именно поэтому мы не можем быть расслабленными", - заметил дипломат. "Я не обвиняю их в агрессии, я обвиняю их в том, что они обстреливают мирное население в Донбассе. Это очевидно, эти данные получены не со спутников, это свидетельства очевидцев", - сказал Полянский.

Отвечая на вопрос по поводу учений российских сил стратегического сдерживания Полянский сказал: "Не думаю, что кто-то должен говорить нам, когда мы должны, а когда не должны проводить учения. <...> Я не думаю, что наши учения на нашей территории должны вызывать у кого-то беспокойство".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.