Косачев назвал примером двойных стандартов позицию Франции по ядерному оружию в Белоруссии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на двойные стандарты Франции в вопросах размещения ядерного оружия на территории иностранного государства.

"Вот так: друзьям - все, врагам - закон", - написал сенатор на своей странице в Facebook, комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, что Европа не оставит без ответа размещение ядерного оружия в Белоруссии.

Он напомнил главе французского внешнеполитического ведомства, что США разместили свое ядерное оружие на территории Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. "Видимо, с точки зрения Франции и прочих стран НАТО, это никак не влияет на ситуацию в сфере безопасности", - констатировал Косачев.

Жан-Ив Ле Дриан в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа со стороны Европы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что готов предложить России разместить ядерное оружие на территории республики, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше. Он также пообещал разместить "не только ядерное, но и сверхъядерное" оружие для защиты страны от возможной агрессии. В России заявили, что приняли к сведению слова белорусского президента.