Захарова пошутила над словами Трасс о планах России "по захвату Прибалтики"

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", - написала Захарова в воскресенье в своем Telegram-канале.

В ходе состоявшегося 10 февраля визита Трасс в Москву глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции выразил разочарование по поводу того, что у них получился "разговор немого с глухим". Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что в ходе встречи с Трасс Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса собеседник агентства. В тот же день Трасс подтвердила, что такой эпизод действительно имел место, пояснив, что она неверно поняла коллегу, так как ей "показалось, что он говорит о части Украины".