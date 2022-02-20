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Захарова пошутила над словами Трасс о планах России "по захвату Прибалтики"

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "раскусила англичанка коварные планы по захвату Калининградской области"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над заявлениями главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия после "вторжения на Украину намерена захватить Прибалтику".

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"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", - написала Захарова в воскресенье в своем Telegram-канале.

В ходе состоявшегося 10 февраля визита Трасс в Москву глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции выразил разочарование по поводу того, что у них получился "разговор немого с глухим". Позднее источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что в ходе встречи с Трасс Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса собеседник агентства. В тот же день Трасс подтвердила, что такой эпизод действительно имел место, пояснив, что она неверно поняла коллегу, так как ей "показалось, что он говорит о части Украины".

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрасс, Лиз
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