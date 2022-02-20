Слуцкий поддержал линию Эр-Рияда на дипломатическое урегулирование региональных конфликтов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал последовательную линию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на урегулирование региональных конфликтов политико-дипломатическим путем.

"Приветствуем последовательную линию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на постоянный диалог не только со странами [Персидского] залива, но со всеми региональными игроками. Данный политически мудрый подход, основанный на дипломатии, лежит в основе и наших инициатив, включая российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне [Персидского] залива", - заявил он ТАСС в воскресенье.

По словам Слуцкого, в противовес "откровенно деструктивным и провокационным тезисам", прозвучавшим за последние дни на площадке Мюнхенской конференции по безопасности, "конструктивным контрастом" явилось выступление министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. "Особого внимания заслуживает готовность Эр-Рияда к продолжению диалога с Тегераном вне зависимости от итога предыдущих раундов", - подчеркнул депутат.

"Воплощение в жизнь высказанных в духе доброй воли саудовских инициатив по урегулированию накопленного в регионе конфликтного потенциала политико-дипломатическими средствами не только послужит деэскалации напряжения между королевством и Ираном, но и может стать стратегической инвестицией в разрешение региональных кризисов, включая Йемен, Сирию, Ирак и Ливан", - указал Слуцкий.

Депутат также отметил готовность Москвы всячески это поддерживать.

Глава МИД Саудовской Аравии, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Эр-Рияд ожидает проведения пятого раунда переговоров с руководством Ирана, которые, как сообщалось ранее, могут пройти в ближайшее время в столице Ирака, несмотря на отсутствие существенного прогресса на текущий момент. Кроме того, министр подчеркнул, что Эр-Рияд заинтересован во взаимодействии со всеми своими партнерами "для обеспечения стабильности на нефтяном рынке".