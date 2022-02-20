Антонов: учения РФ и Белоруссии не противоречат никаким международным нормам

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Нынешние совместные российско-белорусские учения не вступают в противоречие ни с какими нормами международного права. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы не можем увидеть никакого противоречия ни с какими юридически обязывающими нормами по данному вопросу", - сказал он, комментируя учения ВС России и Белоруссии.

Дипломат также заострил внимание на том, что РФ вправе производить любое перемещение своих войск на собственной территории. "У нас есть законное право размещать свои войска, где мы хотим, на российской территории", - подчеркнул он. "Я бы хотел вам сказать, что мы никому не угрожаем", - заверил Антонов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.