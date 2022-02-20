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Антонов заявил, что Россию беспокоит накачка Украины оружием

Как отметил посол РФ в США, оно может попасть в руки радикалов

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Москва обеспокоена тем, что Запад продолжает поставки Киеву вооружений, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов после интервью телеканалу CBS.

"Нас беспокоит беспрецедентная накачка Украины вооружениями. Каждый день в Киеве приземляются самолеты с противотанковыми комплексами, гранатометами, стрелковым оружием. Страшно представить, что произойдет, если оно попадет в руки сумасшедших радикалов и неонацистов", - подчеркнул дипломат, его слова приводятся в Facebook посольства.

"Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами", - также отметил Антонов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
Кризис на Украине
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