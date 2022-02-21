Лавров и глава МИД Сирии обсудят в Москве продвижение политического урегулирования

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, который находится в Москве с рабочим визитом.

В прошлый раз Микдад посещал Москву с визитом в декабре 2020 года, однако с тех пор интенсивный диалог министров не прерывался: стороны проводили разговоры по телефону, встречались на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров и Микдад подробно рассмотрят ситуацию в арабской республике и вокруг нее с акцентом на перспективы продвижения комплексного политического урегулирования в стране. Кроме того, министры планируют обсудить расширение двусторонних связей, оказание помощи Сирии в преодолении последствий военно-политического кризиса и проблему беженцев.

Альтернативы нет, но есть перспективы

Отдельным пунктом повестки дня переговоров станет работа сирийского Конституционного комитета в Женеве. По итогам состоявшегося в октябре 2021 года шестого раунда заседаний его малой (редакционной) группы сторонам не удалось перейти к обсуждению проектов конституционной реформы ввиду сохраняющихся ключевых разногласий и взаимного недоверия. Тем не менее, после встречи 16 февраля в Дамаске с Микдадом спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что "настроен оптимистично" в отношении следующего раунда переговоров в рамках комитета, и выразил надежду, что он будет созван в марте 2022 года.

Россия со своей стороны неоднократно подчеркивала безальтернативность работы комитета и отмечала, что ответственность за успех диалога в Женеве по Сирии лежит на обеих сторонах - правительстве и оппозиции. Через день после встречи с главой сирийской дипломатии Лавров проведет переговоры с Педерсеном, на которых стороны как раз обсудят продвижение работы на этом направлении.

Как сообщили в российском дипведомстве накануне переговоров, Лавров и Микдад также планируют обсудить деятельность астанинского формата (РФ, Иран, Турция), в том числе с учетом итогов 17-й Международной встречи по Сирии, состоявшейся в декабре 2021 года в Нур-Султане. Представители стран-гарантов в последнее время неоднократно подтверждали, что на повестке дня по-прежнему стоит вопрос проведения в Тегеране саммита России, Ирана и Турции, который, как ожидается, будет направлен на достижение более ощутимого прогресса в сирийском урегулировании.

Вероятно, главы МИД обменяются мнениями и о ситуации "на земле". Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отмечал в декабре, что, несмотря на определенную стабилизацию ситуации в стране, активность террористических группировок в арабской республике возросла. Целью террористов, как правило, становятся представители органов государственной власти, силовых структур и "примирившиеся боевики".

Преодоление последствий кризиса

Особое внимание министры уделят гуманитарной ситуации в Сирии, которая по-прежнему остается непростой. Москва выступает за то, чтобы как можно больше членов международного сообщества подключались к оказанию помощи Дамаску в процессе послевоенного восстановления, решения накопившихся острых социально-экономических проблем, смягчения последствий односторонних антисирийских санкций. При этом наращивание содействия Сирии должно идти не только в виде поставок продовольствия, но в первую очередь через запуск программ по раннему восстановлению.

В данном контексте стороны рассмотрят также вопрос возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Россия оказывает поддержку сирийской стороне на этом направлении, и важным событием в этом контексте стало проведение при российском участии в ноябре 2020 года в Дамаске Международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев. Лавров отмечал, что Россия считает необходимым провести вторую такую конференцию.

Москва также придает большое значение налаживанию отношений Дамаска с другими арабскими столицами и возобновлению полноформатного участия арабской республики в работе ЛАГ. "Исходим из того, что это послужит делу устойчивого комплексного урегулирования сирийского кризиса и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом", - указали в министерстве.

Сотрудничество по всем вопросам

Деловое сотрудничество Москвы и Дамаска испытывает негативные последствия внутреннего кризиса в Сирии, однако уже ряд российских компаний сотрудничают с сирийской стороной и занимаются в стране масштабными проектами в сферах энергетики, промышленности, инфраструктуры. Как рассказал в интервью ТАСС посол РФ в Сирии Александр Ефимов, российский бизнес имеет "вполне ощутимый интерес к работе в Сирии, тем более сейчас, когда страна постепенно возвращается к мирной жизни и пытается восстанавливать свой хозяйственный потенциал".

Как ожидается, главы МИД обсудят комплекс вопросов дальнейшего укрепления и расширения многоплановых связей Москвы и Дамаска в различных областях. Кроме того, возможно, встреча министров даст импульс проведению заседания российско-сирийской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планировалась еще на декабрь 2021 года.

Не исключено, что Лавров и Микдад не обойдут вниманием и сотрудничество в борьбе с пандемией. Сирия по-прежнему нуждается в вакцинах от коронавируса, и Россия оказывает стране помощь, поставляя в страну крупные партии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", а также тест-системы на коронавирус. Кроме того, Россия и Сирия начали работу по локализации производства вакцины на сирийской территории, однако возможные сроки запуска производства пока не обозначались.