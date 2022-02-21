Лавров выступит на открытии двухдневной Ближневосточной конференции клуба "Валдай"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник выступит на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая пройдет 21-22 февраля в Москве.

Ближневосточная конференция стала одним из флагманских мероприятий для клуба, которое, как правило, собирает на своей площадке многих высокопоставленных представителей стран региона и России, а также крупных экспертов и аналитиков. Этот год не стал исключением: помимо выступления главы российского дипведомства, ожидается и участие его сирийского коллеги Фейсала Микдада. В целом, как указывают организаторы, форум соберет около 90 иностранных и российских специалистов, политиков и ученых из 25 стран, включая Алжир, Афганистан, Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Нигерию, ОАЭ, Россию и США.

Кроме того, специально для конференции валдайцы подготовили доклад, посвященный отношениям России с отдельными странами и субрегионами Ближнего Востока как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. "Это отношения в разных сферах, включая экономику, энергетику и безопасность. Авторы доклада рассматривают новые приоритеты и перспективы партнерств, а также препятствия на пути их развития. Тонко настроенная и гибкая российская дипломатия позволяет Москве строить отношения со всеми ключевыми игроками региона, включая тех, которые находятся между собой в антагонистических отношениях", - указали в клубе "Валдай".

Темы для обсуждения

Конференции озаглавлена "Россия и Ближний Восток: стратегическое сближение и переплетение интересов". Организаторы отмечают, что в нынешнем году повестка форума несколько отличается от того, как она формировалась в предыдущие годы. В этот раз акцент сделан не столько на проблемах региона, многие из которых по-прежнему далеки от разрешения, сколько на проекции глобальных вызовов, тенденций и процессов в ближневосточном измерении.

Таким образом, программа первого дня конференции включает в себя обсуждение приоритетов России в регионе в 2022 году, будущего рынка энергоресурсов с учетом "зеленого перехода", системы коллективной безопасности и возможностей, которые возникли для России и стран Ближнего Востока в результате вызванного пандемией кризиса.

Второй день будет посвящен более "человеческим" темам - миграции и теме процесса смены парадигм, возникающего вместе со сменой поколений. "Этот вопрос организаторы считают одним из центральных сюжетов современной внешней политики. Эта проблема затрагивает весь мир, и особенно Ближний Восток, где население молодеет довольно быстро", - пояснили в клубе, добавив, что вместе со сменой поколений приходит и переосмысление ключевых категорий, таких как война и мир, устройство общества, отношение к труду, стиль жизни и прочее.

Видение России

Ближневосточное направление для России остается приоритетным. Целями Москвы в регионе являются продвижение стабильности, безопасности и взаимовыгодных уважительных отношений со всеми игроками в рамках концепции многополярного мира. Кроме того, Россия давно выступает в качестве "дипломатического миротворца" и посредника в урегулировании многочисленных конфликтов в регионе.

Несколько лет назад Россия представила концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, которая предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в регионе. Ряд стран региона уже выступили с поддержкой этой инициативы.