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Кризис на Украине

Полянский: игнорирование Западом обстрелов в Донбассе может спровоцировать нападение Киева

Первый заместитель постпреда РФ при ООН отметил, что если Франция смогла бы убедить власти Украины не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению. Такое мнение выразил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории", - сказал он в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.

Российский дипломат добавил, что если Франция как участник "нормандского формата" "смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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