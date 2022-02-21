Лавров: концепция РФ по Персидскому заливу подразумевает военно-политическую координацию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Обновленная российская концепция безопасности в Персидском заливе подразумевает в том числе координацию в военно-политической сфере. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Обновленная версия нашей инициативы сфокусирована на принятии долгосрочной программы совместных действий по укреплению региональной стабильности. Это включает создание механизмов разрешения споров и урегулирования конфликтов, а также определения основных параметров будущей архитектуры межгосударственного взаимодействия в зоне Персидского залива, - отметил министр. - Подготовленный российский проект документа предусматривает налаживание многосторонней координации в военно-политической сфере, завязывание экономических, гуманитарных, экологических и других связей".