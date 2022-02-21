В МИД РФ заявили, что Россия выступает за сотрудничество с США по Ближнему Востоку

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном по проблемам региона Ближнего Востока. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, мы за то, чтобы работать вместе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Богданов заявил, что Россия и США продолжают контакты по Сирии и Ливии, а также ряду других региональных проблем.

"В целом контакты идут и по Сирии, естественно, и по некоторым другим региональным проблемам, в том числе и по Ливии. Мы готовы к такой работе, имея в виду принципиальный подход, что мы должны уважать фундаментальные нормы международного права - невмешательство во внутренние дела, ненавязывание народам этого региона каких-то рецептов. Наша задача - помогать странам региона решать эти проблемы", - сказал он.

Кроме того, Богданов заявил, что ситуация вокруг Украины подчеркивает важность концепции неделимости безопасности, в том числе в зоне Персидского залива.

"Здесь [в регионе Ближнего Востока] с учетом последних событий вокруг Украины очень важный принцип - это неделимость безопасности. Конечно, ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности соседей и других стран. В этом плане <…> инициатива создания коллективной системы безопасности в зоне Персидского залива построена как раз на этом принципе", - указал замминистра.