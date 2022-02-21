Богданов: сближение позиций Саудовской Аравии и Ирана пошло бы на пользу региону

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сближение позиций Саудовской Аравии и Ирана задало бы позитивное направление развитию в регионе и урегулированию целого ряда конфликтов, включая ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В данном случае такие крупные, важные игроки как Саудовская Аравия и Иран, на наш взгляд, если бы удалось сблизить их позиции и в плане урегулирования целого ряда спорных моментов не только в двусторонних отношениях, но и в региональном плане, здесь я могу упомянуть Сирию, Ливан, Йемен, это было бы, на наш взгляд, очень позитивное направление общего движения", - сказал он.

Как отметил Богданов, российская сторона не раз предлагала партнерам в Тегеране и Эр-Рияде свое посредничество и Москву в качестве места для встреч. "В этом плане, конечно, наше предложение остается на столе, но мы выражаем удовлетворение тем, что контакты начались в Багдаде, - добавил он. - Как я понимаю, четыре встречи состоялось уже в Багдаде, но на уровне в основном представителей спецслужб, которые занимаются как раз безопасностью".

"Здесь есть общий враг, глобальный вызов в лице международного терроризма, я думаю, что и все наши партнеры, и арабы, и иранцы, да и израильтяне тоже заинтересованы в целом, чтобы борьба против международного терроризма, экстремизма была максимально эффективной, а это требует коллективных подходов и договоренностей", - подчеркнул замглавы МИД РФ.