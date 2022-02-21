Захарова: Мюнхенская конференция подменила обсуждение безопасности распространением фейков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности вместо обсуждения профильной темы занималась выработкой информационных атак и распространением фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире Первого канала .

"Очередной площадкой, которая была задействована [для тиражирования голословных заявлений], стала Мюнхенская конференция. Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что заявления о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину стали появляться в прессе ФРГ еще в декабре прошлого года, затем тему подхватили другие западные СМИ, ее стали нагнетать в своей риторике официальные лица стран - членов НАТО.

"И сегодня это уже похоже на такую настоящую информационную террористическую атаку, - подчеркнула представитель МИД РФ. - Совершенно в отрыве от реальности, действительности начало вести себя посольство США в Москве, пугая россиян (информацией о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах и на транспорте в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной - прим. ТАСС)".

Отказ НАТО от расширения на восток

По словам Захаровой, заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса не договаривались отказаться от расширения на восток, не выдерживает никакой критики, его высказывания опасны для здоровья.

"Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно, это не выдерживает никакой критики", - сказала она.

Ранее Захарова упрекнула НАТО в несоответствии проводимой альянсом политики ранее заявленным намерениям. В понедельник в своем телеграм-канале дипломат привела видеозапись немецких СМИ (ARD и Der Spiegel), на которой 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявляют об отсутствии у НАТО намерений расширять зону обороны на восток, причем это касалось "не только ГДР, но и вообще".

Издание Der Spiegel 18 февраля сообщило со ссылкой на архивные документы, что западные страны действительно обещали руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на восток. По его информации, первоначально этот документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года.

Англосаксонский дуэт

Захарова заявила, что странам Евросоюза пора очнуться и понять, куда их ведут США и Великобритания.

"Европа должна в какой-то момент очнуться и задать себе вопрос, куда ее ведет этот так называемый англосаксонский дуэт, который, кстати говоря, в виде Британии их же и покинул в момент, когда им более выгодно стало не находиться в рядах ЕС", - сказала дипломат.

"Когда европейские партнеры смогут все-таки принять решение о приоритете собственных интересов, наверное, тогда у них что-то изменится. А так они и будут друг друга не слышать и не понимать", - заключила Захарова.

Минские соглашения

Захарова заявила, что США воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского не выполнять минские соглашения, одновременно разрушая его страну.

"Он [Зеленский] не хочет слышать то, что надо сделать для того, чтобы двигаться вперед по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договоренностей. Почему он это не слышит? Потому что за ним, рядом и держа его за руку, стоят его американские кураторы, которые говорят ему совершено другие вещи и толкают его на невыполнение минских договоренностей, одновременно обрушивая его страну", - сказала она.

Дипломат также обратила внимание на то, что никто не внемлет "просто мольбам президента Украины прекратить этот информационный терроризм", который бьет по его стране. "Он же на пальцах пытался им объяснить, что они разрушили экономику, просто убили инвестиционный потенциал. Они просто не хотят его слышать", - подчеркнула Захарова.

Одновременно, по ее словам, Европа стоит и смотрит, не понимая, что будет с Европейским континентом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.