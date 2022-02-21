Эксперт: подготовка саммита РФ - США может уберечь от начала военного конфликта в Европе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подготовка к проведению потенциальной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы стать сдерживающим фактором от начала полномасштабных боевых действий в Европе. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Как отметил аналитик, советско-американские и российско-американские отношения "всегда были очень персонифицированы": "От диалога лидеров всегда зависело очень многое. У нас сложилась такая традиция, может быть, не очень хорошая, но устойчивая, что без обсуждения на высшем уровне мало что можно сдвинуть с места. Встречи на высшем уровне всегда являются своего рода катализаторами контактов на других уровнях".

"Если готовится такая встреча на высшем уровне, сам факт подготовки может оказать сдерживающее воздействие на стороны. Вряд ли кто-то захочет прийти к такой встрече, когда в Европе полыхает военный конфликт. Если такая встреча планируется, состоится, то это дополнительный фактор, который играет в пользу европейской стабильности", - подчеркнул Кортунов.

По мнению эксперта, каких-то прорывов от потенциальной встречи лидеров РФ и США ожидать не стоит, поскольку "позиции сторон известны, красные линии прочерчены". "К сожалению, по некоторым из самых важных вопросов договоренностей достичь не удастся. По крайней мере, быстро. Потребуется больше времени и усилий", - считает он.

Задачей возможного российско-американского саммита может стать фиксация нынешнего положения дел, чтобы не допустить его ухудшения, добавил собеседник ТАСС. При этом Кортунов обратил внимание, что существует слишком много факторов, способных повлиять на шансы проведения встречи президентов, поэтому говорить с уверенность о том, что она состоится, пока нельзя.

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Путин и Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретных планов о встрече пока нет, но она возможна, если лидеры сочтут это целесообразным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не будет "вторжения" России на Украину.