Совет Думы утвердил перечень из 373 вопросов к отчету правительства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник утвердил перечень из 373 вопросов от фракций и комитетов нижней палаты парламента к ежегодному отчету правительства, который пройдет в весеннюю сессию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"Совет Думы утвердил перечень вопросов к отчету правительства. После отдельных редакционных правок и исключения некоторых повторяющихся вопросов в итоговом перечне имеется 373 вопроса", - отметил Морозов.

Он напомнил, что в этом году вопросы к отчету кабмина поступали не только от фракций, но и от комитетов Госдумы. "Это решение придало перечню вопросов палаты по-настоящему многоотраслевой характер, сделало повестку вопросов менее фракционно-политической, более парламентско-профессиональной", - подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что Совет Думы принял решение позволить фракции "Единая Россия" внести дополнительные предложения по 31 вопросу, а фракции КПРФ - по пяти вопросам. Таким образом, в общей сложности перечень вопросов насчитывает 373 пункта. "254 вопроса - от фракций, 119 - от комитетов, они охватывают практически весь круг вопросов ведения правительства РФ и нацелены на получение важной практической информации о деятельности правительства в прошлом году", - подчеркнул Морозов.