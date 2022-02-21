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Кризис на Украине
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Лавров заявил, что происходящее на востоке Украины является атакой на все русское

Глава МИД РФ обратил внимание на слова президента России Владимира Путина, который назвал происходящее в Донбассе геноцидом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Происходящие на востоке Украины события являются не только геноцидом, но и атакой на все русское, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на заседании Совета безопасности в Кремле.

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Лавров обратил внимание на слова президента России Владимира Путина, который назвал происходящее в Донбассе геноцидом. "Геноцид связан и с историей создания Косова в качестве независимого объединения без какого-либо референдума. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, - это тоже проявление геноцида. И в том, и в другом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных и, в случае с Украиной, конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины", - сказал глава МИД РФ.

"[Это] не мешает киевским режимам одним за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка не только в школах, институтах, но и в повседневной жизни", - добавил Лавров.

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