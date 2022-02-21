Арестованного министра туризма Ставрополья уволили в связи с утратой доверия

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилла Реута уволили в связи с утратой доверия, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

Прокуратура края и УФСБ по региону проводят проверки исполнения контрактов, заключенных Минтуризма Ставрополья в период с 2019 по 2021 год. В отношении министра ранее возбудили уголовное дело о превышении полномочий. После возбуждения уголовного дела и ареста Реута отстранили от исполнения обязанностей.

"Губернатором [Владимиром Владимировым] было принято решение о проведении в отношении руководителя краевого министерства антикоррупционной проверки. <…> По результатам проверки губернатором принято решение об увольнении министра по утрате доверия", - цитирует пресс-служба начальника управления губернатора края по профилактике коррупционных нарушений Юлиану Радченко.

Антикоррупционная проверка проводилась в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов. "Установлена скрытая аффилированность Реута с лицом, с которым впоследствии был заключен государственный контракт. Таким образом, имелась личная заинтересованность, которая привела к возникновению конфликта интересов", - приводятся в сообщении слова Радченко.

Как сообщалось, по результатам проверок исполнения министерских госконтрактов ранее также возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья. Его арестовали на два месяца.