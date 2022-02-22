В Госдуме считают, что признание ДНР и ЛНР войдет в историю каждой семьи Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик - это историческое событие, войдет в историю каждой семьи, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Это историческое событие для наших соотечественников, которые проживают сегодня вне России. Но они всегда знали, что они вместе с Россией. Не зря сегодня президент привел исторические моменты, как за счет русской земли формировались другие государства. Конечно, для людей это войдет в историю, причем в историю каждой семьи", - сказал ТАСС Водолацкий.

Он рассказал, что во время обращения президента РФ Владимира Путина ему звонили с пунктов временного размещения, где сейчас находятся эвакуированные беженцы. "Это была мертвая тишина, в тех залах, где собрались беженцы с Донбасса, которые вместе с детьми, затаив дыхание, слушали президента. У людей были слезы радости, облегчения, они говорили, что наконец восьмилетние мучения закончились", - добавил Водолацкий.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указ о признании Россией ДНР и ЛНР опубликован на официальном портале правовой информации.