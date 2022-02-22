"Новые люди" поддерживают решение о признании независимости ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Новые люди" поддерживают решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил первый замруководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Вчера президент принял очень важное решение о признании ДНР и ЛНР. Партия "Новые люди" поддерживает это решение, партия "Новые люди" последовательно выступает за мир на наших границах", - сказал он журналистам перед заседанием Госдумы во вторник.

По словам Даванкова, "демократия на этапе обсуждения - это очень важно, когда высказываются разные позиции, но когда уже решение принято, надо действовать".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.