Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане.

Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Песков: подписание документов с ЛНР и ДНР произошло в момент телеобращения Путина

Пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения, что якобы соответствующие кадры были записаны еще днем, до заседания Совбеза

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