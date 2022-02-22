Песков: Чуприян постоянно докладывает Путину об организации приема прибывших из Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что врио главы МЧС России Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с организацией приема людей, прибывающих из Донбасса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава МЧС постоянно докладывает главе государства об организации процесса приема беженцев и об обеспечении всем необходимым на территории российских регионов", - сказал Песков.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.