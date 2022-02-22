Матвиенко: после признания ДНР и ЛНР Россия не допустит новых жертв в Донбассе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия решением о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик остановила гражданскую войну на территории Украины и уже не допустит новых жертв, заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это решение выстраданное, мы восемь лет настойчиво убеждали киевские власти, наших европейских и иных партнеров, что нужно решить этот вопрос, прекратить внутриукраинский конфликт. Сделали все, для того чтобы нас услышали. К сожалению, мы видим, что обстановка деградировала, мы видели военные приготовления Украины к очередной попытке военного решения этой проблемы. Понимали, что дальше уже тянуть нельзя", - сказала Матвиенко.

"То, что Россия остановила таким образом эту гражданскую войну, то, что Россия защитила, и, уверена, теперь не допустит, чтобы были новые жертвы, это имеет огромное геополитическое, историческое и моральное значение", - добавила она.