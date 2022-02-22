Посол РФ посетил МИД Австрии для беседы из-за признания Москвой ДНР и ЛНР

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил во вторник, что посетил австрийский МИД для беседы в связи с решением президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и отверг утверждения австрийской стороны о нарушении Москвой норм международного права.

"Был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии Петеру Лаунски-Тиффенталю, изложившему суть последних заявлений австрийского руководства с осуждением признания Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР, призывом пересмотреть это решение и ставшим давно привычным упоминанием неизбежных санкций со стороны Евросоюза. Со своей стороны решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права. Подчеркнул, в частности, что к последним событиям на востоке Украины привели попустительство со стороны Запада ультранационалистическим проявлениям в Киеве, его накачка вооружениями и потворство ощущению вседозволенности заявлениями о "безграничной солидарности" с Украиной, что бы там ни происходило", - сообщил Любинский.