{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Обновлено 

Посол РФ посетил МИД Австрии для беседы из-за признания Москвой ДНР и ЛНР

Дмитрий Любинский сообщил, что решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил во вторник, что посетил австрийский МИД для беседы в связи с решением президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и отверг утверждения австрийской стороны о нарушении Москвой норм международного права.

"Был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии Петеру Лаунски-Тиффенталю, изложившему суть последних заявлений австрийского руководства с осуждением признания Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР, призывом пересмотреть это решение и ставшим давно привычным упоминанием неизбежных санкций со стороны Евросоюза. Со своей стороны решительно отвел утверждение о нарушении Россией норм международного права. Подчеркнул, в частности, что к последним событиям на востоке Украины привели попустительство со стороны Запада ультранационалистическим проявлениям в Киеве, его накачка вооружениями и потворство ощущению вседозволенности заявлениями о "безграничной солидарности" с Украиной, что бы там ни происходило", - сообщил Любинский.

Теги
АвстрияРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Путин: отношения Москвы и Киева испортились именно после госпереворота на Украине
По словам президента России, Москва поддерживает суверенитет бывших советских республик, ситуация с Украиной является исключением, так как связана с внешним влиянием на эту страну
Читать полностью