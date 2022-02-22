Матвиенко объявила перерыв в заседании Совфеда до 18 часов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила перерыв в пленарном заседании палаты до 18 часов после того, как были рассмотрены все запланированные на вторник вопросы.

"Уважаемые коллеги, в нашем заседании объявляется перерыв до 18 часов. Поэтому просьба никому не расходиться. И в 18 часов всем снова собраться в зале для продолжения нашего заседания", - сказала она.

Причины такого решения не уточняются.

Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства.