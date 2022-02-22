Замглавы МИД РФ обсудил с послом Катара ситуацию в зоне Персидского залива

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани во вторник обсудили ключевые проблемы в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений, включая график двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях. Проведен также обмен мнениями по ключевым аспектам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива", - отметили в дипведомстве.