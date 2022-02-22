Главный федеральный инспектор аппарата полпреда в СФО Евстифеев стал замглавы "Сириуса"

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в СФО Иван Евстифеев назначен заместителем главы федеральной территории "Сириус", сообщает во вторник пресс-служба администрации федеральной территории.

"Совет федеральной территории "Сириус" согласовал назначение главного федерального инспектора по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе Ивана Евстифеева на должность заместителя главы администрации ФТ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сферу полномочий Ивана Евстифеева войдут вопросы внутренней, молодежной и социальной политики, а также взаимодействие с институтами гражданского общества.

"Иван Евстифеев руководил работой приемной президента РФ в Омской области. Этот опыт будет полезен в выстраивании эффективной обратной связи с жителями федеральной территории и общественными организациями", - приводит пресс-служба слова главы администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрия Плишкина.

Иван Александрович Евстифеев родился 19 декабря 1981 года в городе Тара Омской области. Имеет два высших образования - в области психологии и юриспруденции. С 30 декабря 2017 года был главным федеральным инспектором по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе.