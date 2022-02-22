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Путин назвал главным итогом встречи с Алиевым подписание совместной декларации

Президент РФ назвал символичным тот факт, что декларация подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что их главным итогом стало подписание декларации о союзническом взаимодействии двух стран.

"Только что подписанная нами с президентом Азербайджанской Республики декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул Путин.

"Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров", - добавил он.

Президент РФ назвал весьма символичным тот факт, что декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном.

"За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. Мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемерное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заключил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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