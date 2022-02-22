Россия и Азербайджан будут развивать военно-политическое сотрудничество

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва и Баку намерены развивать военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против других стран. Об этом говорится в декларации о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана, подписанной президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым во вторник по итогам переговоров в Кремле.

"Стороны развивают двустороннее военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран", - указывается в документе.

Также стороны договорились при необходимости оказывать друг другу военную помощь. "В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в тексте декларации.

Россия и Азербайджан намерены объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, киберпреступлениями и другими вызовами безопасности. "Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также других новых вызовов безопасности", - сказано в документе.

Отмечается, что "в этом контексте стороны обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности".

Согласно документу, Москва и Баку будут пресекать деятельность лиц и организаций, направленную против территориальной целостности обеих стран. "Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны", - говорится в документе.

Атомная энергетика

Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности для развития сотрудничества в области мирного атома, указано в декларации. "Стороны будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии", - говорится в документе.

Также отмечается, что Москва и Баку, тесно взаимодействуя в целях стимулирования международного энергетического сотрудничества и укрепления глобальной энергобезопасности на равноправной и взаимовыгодной основе, намерены углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки энергоресурсов, включая задействование эффективных инфраструктурных проектов, а также в сферах альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Договоренности по Карабаху

Москва и Баку будут всемерно содействовать выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, говорится в декларации.

"Российская Федерация и Азербайджанская Республика и впредь будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений заявлений президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года, которые послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе и для нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - указывается в документе.

Угроза безопасности

Москва и Баку готовы к безотлагательным консультациям, если что-то будет угрожать интересам безопасности одной из сторон. "Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования", - указывается в декларации.

Стороны, подчеркивается в документе, воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из стран, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они "создают постоянно действующий механизм консультаций по линии министерств иностранных дел".

В декларации также отмечается, что стороны "взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах".

Как ранее отметил российский лидер, документ приурочен к заметному событию в двусторонних отношениях - 30-летию установления дипотношений. Подписание декларации Путин назвал новым этапом в развитии российско-азербайджанских связей.