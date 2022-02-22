Путин и Алиев завершили переговоры в Кремле за бокалом шампанского

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев после переговоров продолжили общение в неформальной обстановке.

Встречу в Кремле, на которой была в том числе подписана декларация о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку, лидеры завершили на дружеской ноте и с бокалом шампанского. "[Хочу] поздравить всех нас с сегодняшним событием. Это событие серьезное. По сути дела, это было ваше предложение", - обратился Путин к своему визави.

Алиев в ответ поблагодарил российского лидера за то, что он приложил много личных усилий "для того, чтобы этот документ был именно таким". "Вы совершенно правы, это была моя идея. [Она] была воспринята вами лично. И думаю, что то, что отражено в декларации, отражает характер и дух наших отношений", - отметил президент Азербайджана.

При этом пандемия все же наложила некоторые ограничения на встречу. Так, лидеры общались с соблюдением социальной дистанции в несколько метров. Официальная часть переговоров также проходила с учетом этой меры.