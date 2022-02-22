Лукашевич: наблюдатели ОБСЕ били в набат из-за обстрелов гражданских объектов в Донбассе

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Представители наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине "били в набат" по поводу резкого обострения ситуации на линии соприкосновения на востоке Украины. С таким заявлением выступил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета этой организации в Вене в связи с решением России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Буквально вчера на специальном заседании Постсовета ОБСЕ мы заслушали доклады спецпредставителя действующего председателя по Украине и в контактной группе Микко Киннунена и главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика. Они били в набат относительно резкого обострения ситуации на линии соприкосновения, наращивания обстрелов гражданских объектов. Господин Яшар Халит Чевик докладывал о новых сообщениях о жертвах и разрушениях, которые миссия не успевала обрабатывать", - сказал Лукашевич.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах ЕС. На Западе расценили его как нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.