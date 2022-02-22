Посла РФ в Словакии пригласили в МИД для объяснения ситуации на востоке Украины

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков был приглашен во вторник в МИД республики, где ему было сделано представление в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Виталий Житнюк.

"Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков был приглашен [во вторник] в МИД республики, - отметил он. - Ему было сделано представление в связи с признанием Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики".

Словацкие власти заявили ранее, что осуждают признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Это, как утверждают в Братиславе, повышает риск новой войны в Европе и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.