Посол РФ считает неприемлемым сравнивать события на Украине с аншлюсом Австрии в 1938 году

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Посол России в Вене Дмитрий Любинский считает неприемлемым сравнивать нынешнюю ситуацию на востоке Украины с событиями в Европе в 1938 году во время аншлюса (включения Австрии в состав нацистской Германии).

"Когда перед камерами сравнивают нынешнюю ситуацию вокруг Украины с аншлюсом 1938 года и политической ситуацией того времени, то это абсолютно неприемлемо для России", - сказал Любинский в опубликованном в среду интервью газете Der Standard, намекая на заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга.

Ранее Шалленберг в эфире телеканала ORF2 заявил, что Австрия солидарна с Украиной, которая столкнулась с агрессией. "Мы на себе испытали в 1938 году, что значит быть брошенными в одиночестве", - говорил министр, подразумевая включение Австрии в состав нацистской Германии. За это высказывание министра подвергли критике некоторые оппозиционные деятели в Австрии.

Впоследствии министр пояснил, что он имел ввиду большие усилия, которые принимались в конце 1937 года и в первые три месяца 1938 года, чтобы добиться международной реакции и солидарности с Австрией. "Мы все знаем, что Мексика в итоге стала единственной страной, которая письменно выразила протест против аншлюса Австрии в Лиге наций", - пояснил Шалленберг.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.