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Водолацкий сообщил, что вместе с Турчаком приедет в Донецк 23 февраля

Ожидается совместная пресс-конференция секретаря генерального совета партии "Единая Россия" с главой ДНР Денисом Пушилиным

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил по телефону ТАСС, что в среду посетит Донецк вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

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"Сегодня в Донецк прибудет делегация "Единой России". Буду я, а также Андрей Анатольевич Турчак", - сказал Водолацкий.

Ожидается совместная пресс-конференция Турчака с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Водолацкий, Виктор Петрович
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