Захарова считает, что Джонсон словами об RT признался в регуляции британских СМИ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что словами о пересмотре выдачи лицензии на работу телеканала RT премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в регуляции СМИ правительством, а не медиарегуляторами. Об этом она написала в среду в Telegram.

"То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет. Спасибо за признание. Это бесценно", - отметила она.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.