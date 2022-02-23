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Кризис на Украине
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Небензя: заявления генсека ООН по Украине не соответствуют его статусу и полномочиям

По словам постпреда России при ООН, Москва не понимает, какие "добрые услуги" в ситуации вокруг Украины может предлагать Антониу Гутерриш

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Последние высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно Украины и России не соответствуют ни его статусу, ни имеющимся у него полномочиям. Кроме того, Москва не понимает, какие "добрые услуги" в ситуации вокруг Украины может предлагать Гутерриш. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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"К нашему сожалению, генеральный секретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", - подчеркнул российский дипломат. Он выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы специально посмотрели статистику, прошлые файлы, досье и обнаружили, что не было ни одного конфликта, когда генеральный секретарь, будь то нынешний или его предшественники, позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны", - отметил Небензя.

"По ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований минского комплекса мер, резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто и на Западе ни разу не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - сказал постпред.

"В этих условиях, - добавил Небензя, - нам не понятно, какие "добрые услуги", о которых говорил генеральный секретарь, он может предоставить".

Гутерриш ранее утверждал, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик не соответствует принципам Устава ООН. Кроме того, он заявил, что готов выступить посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеНебензя, Василий АлексеевичГутерриш, Антониу
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