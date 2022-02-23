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Толстой заявил, что председатель ПАСЕ рассчитывает на продолжение работы делегации РФ в СЕ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс в разговоре с вице-спикером Госдумы, главой российской делегации РФ в ПАСЕ Петром Толстым выразил надежду на продолжение работы российской делегации в Совете Европы, подчеркнув ее необходимость. Об этом Толстой сообщил корр. ТАСС в среду.

"У нас уже состоялся подробный разговор с председателем СЕ и генеральным секретарем (Совета) по инициативе руководства Ассамблеи <…> Председатель Ассамблеи выразил надежду на продолжение диалога в ходе ближайших мероприятий ПАСЕ, подчеркнув необходимость продолжить работу самой большой делегации - делегации России в Совете Европы", - отметил Толстой.

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