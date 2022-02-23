Поклонская заявила, что ни российские, ни украинские граждане не хотят войны

"Это сложная история, поэтому хотелось бы скорейшего разрешения этой ситуации и только мирным образом. Кроме того, знаю и убеждена, что русские и украинцы вообще даже не думают о войне. Это невозможно. Ее нет и быть не может, - сказала она в среду ТАСС. - Очень хочу верить и надеюсь на то, что в Донбассе воцарится мир и все республики будут процветать. Это мои пожелания".

Поклонская рассказала, что ездила в понедельник в Ростовскую область, где встречалась с людьми, вынужденно оставившими свои дома в ЛНР и ДНР. Она сообщила, что вместе с единомышленниками собрала продукты питания, товары первой необходимости, теплые одеяла для помощи жителям Донбасса. "Причем принимали участие и украинцы, и русские. Обычные люди поддерживают таких же обычных людей. Поэтому говорю, что никто не хочет войны. Ее нет, только в информационном пространстве все это раскручивается", - добавила Поклонская.

Она пояснила, что ездила туда как заместитель руководителя Россотрудничества, однако сбор гуманитарной помощи был ее личной инициативой, в осуществлении которой также принимали участие представители фонда "Доктор Лиза". Поклонская также отметила, что Россотрудничество будет мониторить ситуацию с беженцами, прорабатывать вопрос оказания им помощи и в целом работать в этом направлении по правам соотечественников и граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, и совместно с фондом "Доктор Лиза" Натальи Авиловой.

Поклонская также поделилась, что намеренно не рассказывала СМИ о планирующейся поездке, чтобы это "не использовалось в качестве политического или военного инструмента". "Эти новости все страшнее. Люди находятся долгое время в страхе из-за вируса, а теперь из-за войны, которой нет", - пояснила собеседник агентства.

"Поэтому исключительно из гуманитарных соображений и без политики я посетила людей. Они рассказывали, что собирались и бросали свои дома под звуки и вой сирен. Невозможно просто так на это смотреть. Нужно помогать исходя из гуманитарных побуждений, человеческих. И мы будем это делать, без политики и всяких информационных использований этой тонкой и болезненной темы", - заключила она.

Обострение ситуации

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.