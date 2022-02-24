Путин уверен, что военнослужащие РФ профессионально и мужественно исполнят свой долг

В телеобращении, посвященном началу специальной военной операции, он заявил: "Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес", - сказал глава государства.

Путин также выразил надежду на "консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил".

"В конечном свете, как это всегда и было в истории, судьба России - в надежных руках нашего многонационального народа, а это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели - достигнуты, безопасность нашей Родины - надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которая дает нам наша любовь к Отечеству", - заключил он, обращаясь к гражданам России.