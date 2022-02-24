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Военная операция на Украине

Гаврилов: РФ до последнего момента убеждала Украину прекратить обстрелы в Донбассе

РФ до последнего момента убеждала Украину прекратить обстрелы в Донбассе - Гаврилов.

Теги
Военная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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