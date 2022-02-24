Пискарев: пока нет необходимости в принятии Думой новых актов из-за операции на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Госдума пока не планирует принимать дополнительные законодательные акты, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Пока необходимости особой нет в этом, все, что необходимо с нашей стороны, мы уже ратифицировали, поддержали. Поэтому особого дополнительного механизма я не вижу", - сказал он агентству в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.