Посол России разъяснил в МИД Италии причины ситуации, сложившейся на Украине

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Сергей Разов разъяснил на базе обращений президента России Владимира Путина предысторию и причины ситуации, сложившейся на Украине, а также намерения российской стороны в рамках специальной военной операции. Об этом сообщило в четверг диппредставительство после посещения Разовым МИД республики, куда он был вызван в связи с событиями на Украине.

"Посол выразил надежду, что Италия в отношении происходящего на Украине будет придерживаться взвешенной линии, которая традиционно отличает российско-итальянские отношения. Разов обратился с просьбой к итальянской стороне обеспечить на должном уровне безопасность находящихся на территории государства российских граждан, включая персонал дипломатических представительств Российской Федерации. Генеральный секретарь МИД Италии обещал оказать соответствующее содействие по линии итальянских компетентных органов", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.