Песков сообщил, что у Путина в ближайшее время начнется встреча с премьером Пакистана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время начнет в Кремле встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, который прибыл в Москву в среду. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле. У него запланирован контакт в рамках рабочего визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время уже начнется беседа", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Пакистан достаточно важный партнер РФ. Путин ранее уже встречался с Имраном Ханом в Бишкеке в 2019 году на саммите Шанхайской организации сотрудничества, они неоднократно говорили по телефону.

"Помимо двусторонних тем, конечно, там есть о чем поговорить в плане борьбы с терроризмом, в плане ситуации в регионе. Будут говорить и по Афганистану, и по другим делам", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что общение с прессой после переговоров не запланировано.