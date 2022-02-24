Медведев: Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение главы государства Владимира Путина о проведении специальной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса были исчерпывающе сформулированы президентом РФ, верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ. Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе", - заявил Медведев.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.