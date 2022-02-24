Песков подчеркнул, что Россия проводит спецоперацию на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, можно ли считать происходящее на Украине войной, подчеркнул, что российские войска проводят спецоперацию.

"Это специальная операция. Не считаю необходимым мне что-то объяснять, потому что президент [РФ Владимир Путин] сам дал исчерпывающие объяснения в утреннем обращении к гражданам России", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Путин 21 февраля объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.