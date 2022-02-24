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Военная операция на Украине
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Захарова заявила, что Россия будет активно развивать дипломатические контакты с ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва намерена активно развивать дипломатические контакты с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

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"Так как наша страна установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР, мы активно будем развивать с ними сейчас эти самые дипломатические контакты", - сказала она.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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