Захарова отметила "молчание" вокруг ситуации в ДНР и ЛНР за последние восемь лет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что те, кто сегодня активно озабочен ситуацией на Украине, на протяжении восьми лет игнорировали происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Я сейчас смотрю, как определенная часть нашего, не знаю, называйте как хотите, себя они сами называют, наверное, элитой, бомондом, активными гражданами, вдруг буквально в один день озаботились проблемой Украины, высказывают свою точку зрения, поддерживают и так далее. У меня такой вопрос: а восемь лет где были? Ведь Донецк и Луганск, ДНР и ЛНР, восемь лет признавались нашей страной, как и ранее с момента получения Украиной суверенитета, в качестве неотъемлемой части Украины, восемь лет эти части Украины никого не трогали?" - отметила дипломат в эфире телеканала НТВ в четверг.

"Сколько человек убито? 13 тыс., даже больше, это только оценки ОБСЕ, которая, естественно, не имела возможности вести четкий подсчет", - добавила Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, те же граждане сегодня пытаются выступать в качестве неких "миротворцев". "Где были все эти годы эти миротворцы? Они что, не видели, как накачивают Украину оружием, а оружие Украине, пардон, зачем? Для чего? Для ведения лучших мирных переговоров с Донецком и Луганском? Так они и вообще не разговаривают", - резюмировала она.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.